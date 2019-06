“Serata d’onore” di Michele Placido al Dreams Festival di Loano

Domenica 4 agosto, alle ore 21:30, al Dream Festival all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano, Michele Placido sarà protagonista di “Serata d’onore”, un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.