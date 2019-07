Serata di premiazione del concorso nazionale di poesia “Giovani senza confini”

La grande serata di premiazione della diciannovesima edizione del Premio Nazionale di Poesia “Giovani senza confini”, organizzato dall’Associazione Culturale “Alberto Peluffo”, si svolgerà lunedì 22 luglio alle ore 21 al Teatro “Don Bosco” di Varazze. I partecipanti hanno presentato il loro elaborato sul tema “Le canzoni… per illuminare la notte, far ballare le stelle”, argomento scelto dall’organizzazione sulla base di una delle ultime canzoni di Jovanotti.

Sono arrivate veramente tantissime poesie per entrambe le sezioni (Adulti e Bambini/Ragazzi) e il lavoro della giuria non è stato semplice. Infatti i giurati hanno scelto le prime dieci poesie delle due sezioni e hanno deliberato due menzioni speciali, una per sezione. Non sveliamo naturalmente la classifica definitiva, che verrà presentata solo durante la serata del 22 luglio. I vincitori sono stati avvisati dall’organizzazione ma senza svelare loro la posizione di vittoria.

In giuria hanno lavorato Mariangela Calcagno, assessora comunale alla Cultura, Marina Piombo, titolare della Libreria Tra le Righe, Massimiliano Parodi, scrittore e attore, Elvira Todeschi, insegnante e attrice, Mariangela Pirami, insegnante di scuola secondaria, padre Paolo Pirra, parroco di Alpicella, e Anna Ratto, presidente della giuria e dell’Associazione “Peluffo” e madrina della manifestazione.

Fiore all’occhiello di questo premio di poesia da alcuni anni è la realizzazione della piastrella con la poesia prima classificata ed eventuali menzioni speciali, decise dalla giuria, che verrà aggiunta alle altre sul lungomare di Celle Ligure sabato 7 settembre alle ore 18. Le piastrelle sono realizzate da Marcello e Andrea Mannuzza della bottega artigiana Il Tondo di Celle Ligure. Gli stessi artisti realizzeranno anche i premi dei primi tre classificati della sezione Bambini che quest’anno saranno un soggetto particolare e molto originale. Il primo classificato della sezione Adulti, oltre alla piastrella di Celle Ligure, riceverà un’opera del pittore Gustavo Tiranti, il secondo classificato una ceramica di Demy Vallerga, il terzo una preziosa targa.

Nella serata i principali protagonisti saranno i poeti che hanno partecipato a questa edizione e che verranno premiati, circondati da momenti di spettacolo, cultura e arte varia. Tra gli ospiti citiamo i nomi di due cantautori giovanissimi: Marco Elba, savonese, e Mike FC, rapper genovese. A seguire Ilaria Delucchi delizierà il pubblico presente con la sua meravigliosa voce che ci porterà in giro per l’Italia, accompagnata alla tastiera dalla professoressa Olga Rovere. Non potranno mancare anche quest’anno le ginnaste della PGS Primavera di Varazze, che si esibiranno in una sfilata iniziale e una coreografia esercizio al corpo libero.

Lo spazio teatrale sarà curato dalle nuove leve del Gruppo Teatrale “Don Bosco” di Varazze: Virginia Codino, Andrea Paoletta e Alberto Gargioni presenteranno un breve spettacolo comico dal titolo “Una moglie nervosa”. A consegnare i primi premi sarà un ospite d’onore, Andrea Vitali, uno scrittore da oltre 3 milioni di lettori, il narratore dell’Italia più vera, che sarà a Varazze a presentare il suo nuovo romanzo “Certe fortune” per conto della libreria Mondadori il 25 luglio.

La serata sarà presentata da Stefano Pastorino e Donatella Durando. Le poesie dei primi dieci classificati nella sezione Adulti verranno recitate da Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della Gazzetta di Loano, e Daniele Pellegrino, regista e attore della Compagnia Teatrale San Fruttuoso di Genova. Al termine i presentatori comunicheranno per la prima volta il tema della ventesima edizione. Il bando completo uscirà nel mese di ottobre e ci sarà tempo fino a maggio per partecipare.