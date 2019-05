Serata di musica e prosa con le “Lettere di Mozart”

Si intitola “Lettere di Mozart” lo spettacolo di musica e prosa in programma sabato 18 maggio alle 21 presso l’Hotel Garden Lido di Loano e che avrà come protagonisti Carlo Lazzaroni (violino), Angela Lazzaroni (pianoforte) e Matteo Bonanni (voce recitante).

Biografie, libri, film, saggi, articoli per qualsiasi anniversario o ricorrenza: chi non ha parlato di Mozart? Pochi sanno però che anche Mozart ha parlato, innanzitutto con la sua musica straordinaria ma anche lasciandoci tantissime lettere. La serata vuole creare un percorso proprio attraverso le lettere che egli scrisse al padre, alla madre, alla cugina e ad alcuni amici. In questo alternarsi di musica e lettura si offre un modo sorprendentemente nuovo per conoscere la sua umanità, arrivata a noi tramite la sua arte e il suo geniale e personalissimo talento e imbattersi nella sua anima di bambino, fragile e imprevedibile, capace di guardare la vita con sguardo serio e al tempo stesso limpido, puro, fiducioso. È una vera scoperta il suo gusto travolgente di giocare con il linguaggio, di innovarlo sperimentando, così come fece con la musica del suo tempo.

Durante la serata verranno eseguiti i seguenti brani: Sonata per pianoforte e violino Kv 293: Allegro di molto; Sonata per pianoforte e violino KV 8: Minuetto; Sonata per pianoforte KV 309: Allegro con spirito; Sonata per pianoforte KV 331: Alla Turca; Sonata per pianoforte e violino KV 300: Tempo di minuetto; Sonata per pianoforte e violino KV 373: Allegro; Sonata per pianoforte e violino KV 373: Tema e variazioni; “Il Flauto magico”: aria della “Regina della Notte”; “Don Giovanni”: “La’ ci darem la mano”; “Don Giovanni”: Ouverture, Andante; “Requiem” KV 626: Lacrimosa; “Vesperae Solemnes de Confessore” KV 339: “Laudate Dominum”.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport e rientra nell’ambito del “Cara Beltà Club 2018 – 2019”, rassegna di musica, poesia e danza organizzata dall’omonima associazione culturale e che si propone di offrire ai residenti e ospiti di Loano occasioni di incontro e approfondimento culturale. La rassegna introduce il tema dell’edizione 2019 del PreMeeting di Loano, la manifestazione che anticipa i temi del Meeting di Rimini, kermesse che la Fondazione Amicizia fra i Popoli organizza ad agosto di ogni anno a Rimini. Anche per quest’anno l’iniziativa sarà promossa e realizzata dall’associazione culturale “Cara Beltà” e dal banco di solidarietà “Padre Santo” con il contributo dell’assessorato comunale.

Il titolo della quarantesima edizione del Meeting, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 18 al 24 agosto, sarà “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”. Come spiega Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, si tratta di “un verso di una poesia di Karol Wojtyla. Quindi nel 2019 avremo un titolo in piena continuità con i contenuti di quest’anno. Se nel 2018 abbiamo messo al centro la persona, l’uomo che cerca la felicità e fa esperienza di essa, l’anno prossimo andremo ulteriormente al fondo per scoprire da dove può nascere il volto, la fisionomia della persona”.