Venerdì 14 dicembre alle ore 21 la Sala Polivalente di Palazzo Elena Pietracaprina ospiterà la seconda edizione della Serata degli Oscar, organizzata dagli assessorati alle Politiche sociali e al Turismo. L’iniziativa vuole rendere omaggio a persone e associazioni che si sono contraddistinte nel 2018 per aver portato avanti con impegno e dedizione la propria attività a beneficio dell’intera comunità.

Le categoria premiate verranno svelate durante la serata. Uno spazio nell’ambito dell’iniziativa sarà riservato al “Love Memory” per ricordare le persone che ci hanno lasciato nel corso di quest’anno. La serata sarà allietata da intermezzi musicali e dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Migliorini di Finale Ligure, che allestiranno con maestria il buffet di auguri finale.

“La Serata degli Oscar è giunta alla sua seconda edizione e ci permette di dire grazie a chi ha operato con costanza e passione nel proprio lavoro e nel proprio ambito, mettendo a disposizione della nostra cittadina i frutti del proprio operato – afferma l’assessora Maria Ester Cannonero – Svolgere un’attività, impegnarsi in un’arte o in una disciplina sportiva con amore e con attaccamento insegna a tutti noi che si possono raggiungere traguardi e meriti che costituiscono un bene per la nostra comunità”.