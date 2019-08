Serata danzante con l’Orchestra “Bagutti” & Cabaret di Antonio Ornano

Proseguono con grande successo le serate danzanti in località Pineta a Ceriale, organizzate dall’Assessorato alle Manifestazioni del Comune per l’estate 2019. Giovedì 8 agosto alle ore 21 in piazza Eroi della Resistenza è in programma una serata di intrattenimento musicale con l’orchestra spettacolo “Franco Bagutti”.

“La scelta delle serate dedicate al liscio si è rivelata vincente – dice l’assessore Eugenio Maineri – Per questo giovedì prevediamo una grande affluenza di pubblico, come nelle serate precedenti. Abbiamo riscontrato un forte apprezzamento per l’iniziativa con presenze dagli altri comuni, dalle altre province e addirittura dal Basso Piemonte”.

Altro appuntamento da non perdere nell’estate cerialese sarà lunedì 12 agosto alle 21:15 in piazza Eroi della Resistenza con lo spettacolo di cabaret di Antonio Ornano, uno dei protagonisti della nota trasmissione “Zelig”. Il monologhista intratterrà il pubblico con paragoni tra il mondo animale e quello umano, uno spettacolo divertente ma anche riflessivo, con sketch davvero esilaranti. Durante la serata si svolgerà anche una sfilata di moda organizzata grazie alla collaborazione con alcuni commercianti cerialesi: “Attimi di Moda – Défilé” è il titolo dell’iniziativa che ha per protagonisti i negozi Piccole Pesti, Coccinella, Fronte Mare e Profumi e Balocchi.

“Anche per questa serata non mancherà una nutrita partecipazione da parte di turisti, cittadini e visitatori: credo che il successo di queste manifestazioni sia la leggerezza e l’allegria, ingredienti che abbiamo voluto mettere in campo per il programma di eventi estivi, all’insegna di relax e divertimento”, conclude Maineri.