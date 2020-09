“Sentieri affacciati sul mare”: escursione alla scoperta della natura e della storia

I due “Sentieri affacciati sul mare” proposti per tutta l’estate con un’ampia partecipazione di pubblico sono ancora al centro della nuova escursione naturalistica guidata che li collega insieme in una giornata, domenica 27 settembre, all’insegna della scoperta della natura e della storia del promontorio di Capo d’Anzio, che divide Borghetto Santo Spirito e Ceriale.

Dal bosco si salirà prima al Monte Piccaro fino alla Madonnina in posizione panoramica, poi zig zagando nella macchia mediterranea ci si raccorderà al percorso che compie la traversata del promontorio fino a Ceriale, quindi si rientrerà percorrendo la passeggiata a mare che riporta a Borghetto Santo Spirito. Il percorso è di complessivi 5.5 km con 260 m di dislivello, a cui va aggiunto circa 1.5 km per il rientro sulla passeggiata a mare.

Non è necessario essere particolarmente allenati, anche perché verranno effettuate diverse tappe per illustrare le caratteristiche ambientali e storiche del luogo e vi sarà una pausa per consumare il pranzo al sacco in tranquillità proprio dalla Madonnina, con un’ampia vista sulla costa a ponente e a levante.

La partecipazione è esclusivamente su iscrizione online entro venerdì 25 settembre sera, salvo esaurimento posti in anticipo. Le escursioni sono gratuite e promosse dagli assessorati all’Ambiente e al Turismo di Borghetto Santo Spirito.

Per consentire una più ampia fruizione dei percorsi escursionistici, che il Comune intende continuare a promuovere come “biglietto da visita” del territorio, è disponibile presso l’Ufficio Informazioni Turistiche a Palazzo Pietracaprina un pieghevole informativo con cartina per gli escursionisti che vogliono scoprire i “Sentieri affacciati sul mare” in autonomia.