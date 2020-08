Sentieri affacciati sul mare: alla scoperta dell’Anello del Monte Piccaro

Borghetto Santo Spirito. Anche quest’anno, seppur con numeri ridotti per rispondere alle necessità di prevenzione sanitaria, si svolge il ciclo di escursioni naturalistiche guidate “Sentieri affacciati sul mare”.

Gli assessorati comunale all’Ambiente e al Turismo promuovono le consuete escursioni pomeridiane sul percorso che effettua la traversata su sentiero da Borghetto Santo Spirito a Ceriale e utilizza la nuova passeggiata a mare per il ritorno, aggiungendo la variante mattutina e l’itinerario “Anello del Monte Piccaro”, che sale fino alla Madonnina in posizione panoramica sulla vetta del Piccaro.

L’escursione avverrà in orario serale il 12 agosto, notte di stelle cadenti, per consentire di affrontare la seconda parte della salita, fuori dal bosco; alla Madonnina si farà cena al sacco e quindi si rientrerà al buio. Con il calare delle temperature l’escursione sull’Anello del Monte Piccaro verrà effettuata al pomeriggio mentre proseguiranno gli appuntamenti con la classica Traversata Borghetto – Ceriale sia al mattino sia al pomeriggio.

Le escursioni sono tutte gratuite ma è sempre necessario iscriversi, entro le 17 del giorno precedente, salvo esaurimento posti in anticipo. Per consentire una più ampia fruizione di questi percorsi, che il Comune intende continuare a promuovere come biglietto da visita del territorio, è disponibile presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Palazzo Pietracaprina un nuovo pieghevole informativo con cartina per gli escursionisti che vogliono scoprire i “Sentieri affacciati sul mare” in autonomia.