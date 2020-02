Nell’ambito delle iniziative promosse dal Sistema Bibliotecario della Val Varatella per i vent’anni di attività, inserite nel progetto “Leggere tutti, tuttinsieme”, venerdì 20 marzo alle ore 15:30 nella sala polivalente di Palazzo Elena Pietracaprina a Borghetto Santo Spirito si svolgerà il seminario “La biblioteca inclusiva”.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sul progetto elaborato dal Sistema Bibliotecario, che nel 2019 ha strutturato e dato continuità ad attività iniziate nel 1999. L’attenzione delle Biblioteche del Sistema al tema dell’inclusione e della partecipazione parte da lontano: i primi testi dedicati alla disabilità, ai bisogni speciali e alla difficoltà legate alla lettura sono stati infatti messi a disposizione dell’utenza già dai primi anni 2000.

In seguito all’introduzione dei primi libri tattili, ad alta leggibilità, in CAA e all’acquisto di audiolibri il numero di strumenti è aumentato nel tempo e recentemente, anche grazie al contributo a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, assegnato per il secondo anno da parte del MIBACT, il Sistema ha implementato ulteriormente il numero di materiali ma anche formato i propri operatori e realizzato alcune importanti attività per incontrare le disabilità e facilitare l’utilizzo dei servizi offerti da parte di tutti.

Durante il seminario si farà il punto sul significato della biblioteca inclusiva, sull’importanza di ampliare quanto più possibile linguaggi e forme di comunicazione che attraverso l’editoria la biblioteca può mettere a disposizione di tutti e sulla fondamentale funzione che gli operatori delle biblioteche dovranno potenziare diventando mediatori culturali.

Al seminario parteciperanno i rappresentanti dei quattro Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario, Franco Fornaroli, direttore della biblioteca di Melegano, membro della commissione AIB Biblioteche e Servizi per ragazzi e vicepresidente di IBBY Italia, di Francesco Langella, presidente AIB Liguria e direttore scientifico della Biblioteca “E. De Amicis” di Genova, di Marino Lagorio, referente del progetto “Tante strade”, Stefania Gallo, esperta in CAA, e Anna Rizza, presidente ANGSA Ingauna.

“Il seminario si propone di fornire metodi, strategie e buone pratiche per indicare la strada per ampliare l’inclusione offerta dalle biblioteche – dichiara l’assessora comunale alla Cultura Mariacarla Calcaterra – Il Sistema Bibliotecario ha intrapreso questo percorso da lungo tempo, nella certezza che la missione delle biblioteche debba essere funzionale alla crescita della comunità, a cui deve poter offrire competenza, crescita educativa e inclusione”.

Per informazioni è possibile contattare il Centro Sistema presso la Biblioteca Civica. È gradita l’iscrizione.