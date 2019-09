Seminario esperienziale a Castelvecchio di Rocca Barbena

“Conosci il Tuo Destino e cambia la tua Vita” e’ il seminario esperienziale di Marco Cesati Cassin che si svolgerà sabato 14 settembre, dalle 9.30 alle 18, presso l’incantevole giardino della Pro Loco di Castelvecchio di Rocca Barbena.

Il seminario ha l’obiettivo di divulgare informazioni molto preziose per chiunque, al fine di imparare a cogliere e interpretare i segni e le coincidenze che arrivano nella vita per trasformarla.

In quest’unica data ligure del 2019, Marco spazierà anche su vari interessanti temi che si intrecciano al destino e le coincidenze, tra cui karma, libero arbitrio, legge di attrazione, liberarsi dai condizionamenti, le scoperte scientifiche ancora poco conosciute e molto altro.

Marco è autore di numerosi libri, studioso e ricercatore in ambito spirituale e sui temi del destino, delle coincidenze, del pensiero positivo e delle presenze positive che condizionano il nostro destino, è stato anche ospite di diversi programmi tra cui “Il senso della vita”, “Voyager”, “Mattino cinque”, “La vita in diretta” dove è stato invitato proprio per condividere le sue ricerche.

Per chi fosse interessato a partecipare, il costo dell’intera giornata è di 60 euro; visti i posti limitati, è possibile prenotare telefonando alla gestione della pro loco che organizza l’evento, al numero 338.2229698.

Sara’ inoltre possibile pranzare in pro loco con un menù dedicato al seminario al prezzo di 10 euro escluse bevande.