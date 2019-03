Seminario di Formazione per Agronomi e Dottori Forestali

L’Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria, in collaborazione con CSI Centro Studi d’Impresa, organizza un seminario di formazione venerdì 22 marzo dalle ore 14 alle ore 18 presso il CeRSAA Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria, in regione Rollo 98 ad Albenga.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e dalla progressiva entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016 e linee guida ANAC, oltre ad altri provvedimenti) segnano una nuova svolta e la loro progressiva applicazione introduce obblighi, doveri e sanzioni (amministrative e di tipo penale) a carico dei soggetti interessati. Gestione autonoma o affidamento esterno? Impiegare programmi gratuiti o servirsi di software professionali? La gestione degli aspetti fiscali e l’accesso alle procedure di appalto costituiscono una necessità emergente per gli studi professionali, sia nel caso in cui lo studio si avvalga di collaboratori amministrativi, più frequentemente, nel caso in cui il professionista lavori da solo.

I soggetti più esposti a questi cambiamenti sono i piccoli studi nei quali opera il singolo professionista che necessita di un aggiornamento continuo che richiede un impegno costante da affiancare all’attività professionale vera e propria. La gestione del fattore tempo appare l’elemento determinante per orientare le scelte in materia, mentre sul mercato aumentano le offerte relative alla gestione di questi adempimenti. Diventa quindi indispensabile conoscere a fondo i dettagli di queste normative per poter operare scelte oculate. L’impatto di queste innovazioni è ampio, tale da coinvolgere sia gli aspetti organizzativi e gestionali degli studi, sia i rapporti con clienti, enti pubblici e fornitori, ai quali dovranno essere richieste e comunicate una serie di informazioni solo apparentemente banali.

La partecipazione al seminario darà diritto al riconoscimento di 0,5 CFP metaprofessionali ai Dottori Agronomi e Forestali. È prevista una quota di partecipazione di 30 €. Iscrizioni possibili fino all’esaurimento dei posti in sala.

L’evento sarà fruibile anche in web conference per la quale saranno fornite via posta elettronica le coordinate di accesso attraverso la piattaforma Gotomeeting una volta completata la procedura di iscrizione sottoriportata, specificando l’iscrizione alla videoconferenza.

L’iscrizione al seminario richiede:

1. versamento della quota di partecipazione di 30 € (IVA inclusa) del quale è necessario allegare la scansione della ricevuta di versamento

2. compilare la scheda di iscrizione allegata, completa della ricevuta del versamento e inviarla all’indirizzo segreteria@centrostudimpresa.it