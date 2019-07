“Season” – Spettacolo di danza e musica al Priamar

È lo spettacolo delle grandi occasioni quello che andrà in scena mercoledì 17 luglio alle ore 21 sul prestigioso palco del piazzale del Maschio alla Fortezza del Priamar, come ormai da tradizione appuntamento immancabile di ogni estate. Il Centro Accademico Danza Moderna presenterà un delizioso spettacolo di intrattenimento e divertimento di queste calde serate estive.

Il complesso monumentale diventerà teatro di coreografie nate dalla professionalità, dalla passione e sarà davvero emozionante vedere la classe dei più piccoli ballerini apprezzare la musica e il suo ritmo attraverso il gioco, per poi passare alle difficoltà tecniche con le classi degli allievi più adulti che si esibiranno in coreografie in stile contemporaneo, modern, hip hop e video dance. Inoltre uno spazio dello spettacolo sarà dedicato al reggaetton e alla danza acrobatica.

La scuola di danza diretta dalla professoressa Cristiana Rossi è nuovamente in scena dopo i successi ottenuti negli appuntamenti di primavera che lo hanno visto protagonista al Teatro Sacco di Savona il 23 marzo con lo spettacolo di danza e musica dal vivo “Plurale femminile” e nei molteplici spettacoli a carattere benefico sul territorio. Un’associazione sempre in prima linea per rilanciare la cultura, lo sport e l’intrattenimento nella nostra città con un’attenzione particolare al sociale.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Savona e in sinergia con la prestigiosa collaborazione di Don Marasigan e altri importanti nomi a livello internazionale che da anni sono partner nella preparazione artistica dei ballerini del Centro. Il susseguirsi delle quattro stagioni è come una danza: si ripete mutevolmente ogni anno, sempre uguale e differente, offrendoci cambiamenti di colore e paesaggio, che ci riconducono al ciclo vitale della natura, facendoci ritrovare pace ed equilibrio.

“Season” è uno spettacolo in cui vengono mischiati abilmente la danza, la musica e l’intrattenimento, creando una performance coinvolgente che si guarda con rinnovato piacere e interesse seguendo i progressi tecnici dei ballerini che di anno in anno coltivano il loro talento in un ambiente sano e propositivo. L’obiettivo della performance dei ballerini che si alternano sul palco, dai più piccoli ai professionisti, è quello di comunicare allegria e grinta da infondere al sempre numerosissimo pubblico che segue queste manifestazioni di grande successo.