\"Se sapessi da dove provengono le poesie,ci andrei\" con A. Barbaglia- Secondo incontro del workshop di poesia

A Savona, presso La Feltrinelli Point, giovedì 10 ottobre alle 20.30, si terrà la seconda lezione del workshop di poesia, organizzato da La compagnia dei lettori.

“Se sapessi da dove provengono le poesie, ci andrei”: Il secondo incontro del workshop sarà una serata dedicata al linguaggio e la scrittura poetica con il poeta e scrittore Alessandro Barbaglia.

Nessuno come Omero vedeva il sublime, Omero era cieco, e forse, Omero non era neppure. Nessuno sa dire l’oscuro come i poeti, ma i poeti sanno usare solo parole di luce. E’ con quelle che tratteggiano l’abisso. Nessuno conosce la poesia più bella del mondo, nel senso che il Mondo è la poesia migliore che può capitarci. La poesia tutto sommato è un solo un diario scritto da un animale marino che vive sulla terra e vorrebbe volare. Ecco perché ci appartiene, ecco perché ci manca. Ecco perché se sapessi da dove provengono le poesie, ci andrei. Ciao a tutti, vado. (Ah, sì, non ho detto di che cosa parleremo. Colpa della poesia, lei non lo dice mai).

Il programma è dedicato sia a coloro che desiderano cimentarsi con la scrittura poetica, sia agli appassionati di poesia.

Sappiamo che non si può insegnare il talento, siamo anche consapevoli che l’arte del poetare affonda le sue radici e la sua pratica millenaria sull’uso di artifici retorici codificati e sulla capacità di avere una visione del mondo che supera il recinto stretto del già detto e del già visto.

Gli incontri dureranno 2h circa e si svolgeranno nella sala principale de la Feltrinelli Point di Savona.

Quote di partecipazione:

Studenti fino a a 17 anni:

Workshop completo non iscritti: 4 serate: 25 Euro

Workshop completo iscritti alla compagnia: 4 serate: 20 Euro

Singolo incontro non iscritti: 7 Euro

Singolo incontro iscritti alla compagnia: 5 Euro

Studenti da 18 anni e adulti:

Workshop completo non iscritti: 4 serate: 35 Euro

Workshop completo iscritti alla compagnia: 4 serate: 30 Euro

Singolo incontro non iscritti: 15 Euro

Singolo incontro iscritti alla compagnia: 10 Euro

Per info e prenotazioni contattare il numero: 3343425791 (Victoria) o mandare un e-mail all’indirizzo: lacompagniadeilettori@gmail.com