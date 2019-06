“Se devi dire una bugia dilla grossa” al Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Da giovedì 8 a domenica 11 agosto al Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in prima nazionale, andrà in scena “Se devi dire una bugia dilla grossa”.

di Ray Cooney (versione italiana di Iaia Fiastri)

con Antonio Catania, Paola Quattrini, Gianluca Ramazzotti,

con Nini Salerno e con Marco Cavallaro e Alessandro D’Ambrosi

regia originale di Pietro Garinei, nuova messa in scena Gianluca Guidi

produzione Ginevra Media Production srl

In un albergo di lusso, il sottosegretario De Mitri convince il suo portaborse Girini ad organizzargli un incontro galante con Susanna, segretaria della Fao, nonostante la presenza nello stesso albergo di sua moglie Natalia. Ma da un errore di identità commesso dal portaborse nascerà una girandola di situazioni tutte legate dal filo doppio della risata: colpi di scena, gags, equivoci, battibecchi, armadi, letti e vestaglie: tutto all’insegna del teatro nato per far ridere.