“Se c’è pubblico guarisco” con Carlo Denei in scena a Pietra Ligure

La Stagione Teatrale del Teatro Moretti di Pietra organizzata da I.So THeatre prosegue con Carlo Denei con “Se c’è pubblico guarisco – Diario di un ipocondriaco in via di guarigione”.

Lo spettacolo si terrà giovedì 28 febbraio al Teatro Moretti di Pietra Ligure alle ore 21.

“Se c’è pubblico, guarisco” è la messa in scena di un diario romanzato scritto dallo stesso autore e protagonista. Nella rappresentazione teatrale, Denei è un improbabile cantautore che di mestiere fa il bancario e vive solo in un appartamento angusto con la continua paura di ammalarsi. Il personaggio, giorno dopo giorno, prende nota delle sue immaginarie malattie e delle sue reali ansie condividendole con le persone che gli stanno intorno: la fidanzata, gli amici, la vicina di casa.

Il monologo è comico, autoironico, ricco di piccoli drammi e colpi di scena che aiutano a guarire e se fanno morire è per le risate.

Con Carlo Denei. Testo di Carlo Denei. Regia di Lazzaro Calcagno.

Info biglietti:

platea € 22,00/20,00; galleria € 18,00/16,00

Nelle date degli spettacoli la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Prevendite:

(diritti di prevendita € 1,50 a biglietto)

Pietra Ligure: Ottica Pietrese, via Montaldo 16, Tel. 019 627710

Loano: Tabaccheria N.1, via Cavour 17, Tel. 019 627710

online www.happyticket.it