Scuole Aperte a Laigueglia

A Laigueglia sono in programma gli Open Day: le scuole saranno aperte alle famiglie con la possibilità di dialogare con gli insegnanti, gli educatori e gli amministratori comunali che saranno a disposizione per informazioni e dettagli sulle varie strutture. Il plesso scolastico “G.B.L. Badarò” in via dei Chà comprende la Scuola Secondaria di Primo Grado, la Scuola Primaria, la Scuola dell’Infanzia e il Micronido G. Guardone.

Le giornate in programma sono 7, 8 e 9 gennaio per la scuola dell’infanzia e 19 gennaio per nido, primaria e secondaria di primo grado. A Laigueglia infatti sono compresi nello stesso plesso il micronido (9 mesi-3 anni), la scuola dell’infanzia (3-6 anni), la primaria (6-11 anni) e la secondaria di primo grado (11-13), favorendo così la continuità educativa e didattica nello spirito di rendere maggiormente salda la comunità attorno ai propri valori fondamentali, partendo dai suoi cittadini migliori, i ragazzi delle scuole.

Laigueglia, tra i borghi più belli d’Italia, si conferma un paese a misura di famiglia, con una particolare attenzione verso i piccoli cittadini: tante infatti le iniziative che durante tutto l’anno animano il paese e rendono protagonisti i bambini.