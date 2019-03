“Scrittori albisolesi” – Esposizione di 100 libri di oltre 30 autori savonesi

Da venerdì 29 marzo (inaugurazione ore 17) a lunedì 22 aprile all’Antica Fornace Alba Docilia ospita la mostra “Scrittori albisolesi”: in esposizione quasi cento libri di oltre trenta autori. In programma serate e incontri con l’autore. La Fornace propone opere in ceramica a tema (scrittoi, leggii, porta penne, contenitori) realizzate dagli artigiani nelle botteghe albisolesi. Ma darà spazio anche ad un centinaio di libri scritti da oltre trenta autori locali.

In questa sezione, curata da Nanni Basso e Maria Campagnoli con la collaborazione di Letizia Deferrari, c’è un po’ di tutto: da prestigiosi libri d’arte a quelli di storia albisolese, dai calendari in dialetto realizzati a scuola, ai volumi celebrativi su personaggi e botteghe ceramiche, dai libri legati al mondo dello sport, a quello sulla Croce Verde, a “Macachi, il presepe di Albisola”, “E Madunnette”, “A memoia d’ommu”, ai recentissimi “Terra di streghe” e “In viaggio con la strega”. Un spazio ospita una selezione delle pubblicazioni di Vanillaedizioni, l’unico editore albisolese attualmente in attività.

Per i visitatori una novità non da poco: l’interattività. Negli spazi della Fornace potranno incontrare gli autori, presenti in base ad un calendario prefissato, o sfogliare i libri che, oltre ad essere esposti, saranno in visione. Nel periodo della mostra saranno organizzate alcune serate dedicate agli autori: Diego Santamaria di Vanillaedizioni sarà protagonista giovedì 11 aprile alle ore 21.

La mostra è visitabile giovedì in orario 17 – 19, sabato e domenica 10 – 12 e 17 – 19.