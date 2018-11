Sconti imperdibili al Molo 8.44 con il Black Friday

Il 23 novembre scatta il “Venerdì nero”, tappa di avvicinamento agli acquisti natalizi per una shopping experience speciale nel centro commerciale più grande della Liguria. Vendite promozionali con offerte speciali dal 10 al 50% di sconto in tutte le attività commerciali del Molo 8.44.

Tra le diverse offerte presenti in tutti i negozi è da sottolineare il 50% di sconto su tutti i capi d’abbigliamento da Combipel per il periodo dal 21 al 27 novembre. Da Lindt dal 22 al 26 novembre si festeggia il “Venerdì Nero” acquistando 4 Orsetti della stessa grammatura, uno dei quali lo regala il punto vendita più dolce del Molo. Da Takko su due capi scontati viene effettuato ulteriormente il 20%, da 3 capi invece il 30%.

Il Molo 8.44 in via Montegrappa a Vado Ligure è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti visitate il sito web www.molo844.net oppure inviate un messaggio Whatsapp con scritto MOLO ON al numero 3922674557.