“Sci di Fondo on the Beach” – Decima edizione

Sabato 27 aprile a Laigueglia, sulla spiaggia fronte corso Badarò, tra i bagni Le Palme e Ondina passando per i bagni Federico, si terrà l’originale manifestazione ludico sportiva “Sci di Fondo on the Beach 2019”, che compie dieci anni di età. A sfidarsi le squadre di molte località sciistiche del Nord Italia con la partecipazione anche di sci club italiani. La novità di quest’anno è la Walk in Balance, una disciplina rivolta, oltreché ad una corretta impostazione della camminata, alla cura dello stile di vita più in generale.

Tante stelle e campioni dello sci di fondo presenti per questa straordinaria edizione: già confermati Pietro Dutto, biatleta della Nazionale Italiana e campione d’Italia assoluto nel 2018 nella specialità sprint 10 km, e Alessandra Merlin, ex sciatrice alpina italiana specializzata nella discesa libera, nel supergigante e nel carving.

La manifestazione avrà uno scopo benefico con una raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Il programma prevede:

ore 9:30 apertura villaggio on the beach

ore 10 Walk in Balance

dalle ore 11 gare di sci di fondo on the beach (squadre ufficiali e squadre junior)

ore 13 tuffo in mare “Benvenuta estate!”

ore 15 gara di biathlon e Walk in Balance

ore 15:30 gara di Fat Bike

ore 16 gara di tiro allo slittino

ore 16:30 gara corsa con le ciaspole

a seguire premiazione vincitori

Durante la giornata prove libere di sci di fondo, fat bike e shuttler bike (bici sull’acqua). A disposizione materiale tecnico gratuito.