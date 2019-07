“Scegli cosa voglio” – Conferenza spettacolo sull’educazione finanziaria

Educazione finanziaria, cittadinanza economica e finanza comportamentale: ecco i tre temi di “Scegli cosa voglio”, la conferenza spettacolo promossa dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, costituita dall’ABI, in collaborazione con il Comune di Alassio, che sarà portata sul palco dai divulgatori scientifici di Taxi1729. L’evento si terrà venerdì 12 luglio alle 21:15 in piazza dei Partigiani ad Alassio e sarà la prima volta a livello nazionale che questo divertente format di intrattenimento educativo viene inserito in una rassegna estiva affinché turisti e cittadini di tutte le età possano assistervi gratuitamente.

Lo scarso livello di competenza finanziaria rappresenta un problema individuale e sociale; tenendo conto, inoltre, che ogni giorno siamo costantemente posti di fronte a scelte relative al denaro e al risparmio, alcune a breve termine, altre con un orizzonte temporale più lontano. Chi ha maggiore conoscenza finanziaria, infatti, pianifica di più il proprio futuro, risparmia di più ed investe meglio i propri risparmi, si indebita di meno, gestisce meglio il proprio debito ed è in grado di educare i propri figli ad una relazione consapevole con il denaro, indirizzandoli verso stili di consumo, di spesa e di pianificazione finanziaria in grado di supportare le loro esigenze e tutelare il loro benessere futuro.

La mission principale di questa iniziativa è riuscire ad aprire gli occhi sulle trappole in cui può cadere la mente di fronte alle decisioni economiche e divulgare conoscenza sui meccanismi che guidano le scelte dei consumatori senza che ne siano pienamente consapevoli. A tal proposito è altresì previsto un ulteriore dibattito sul tema dell’educazione finanziaria in chiave di cittadinanza economica attiva e consapevole per le scelte che ogni cittadino si trova ad affrontare.

“Occuparsi di economia e finanza è ritenuto difficile e noioso, purtroppo però è necessario farlo dal momento che il denaro è uno strumento di benessere indispensabile a livello individuale e sociale – dichiara Giovanna Boggio Robutti, direttrice generale della FEduF – Venerdì ad Alassio parleremo dei trabocchetti che la nostra mente ci tende quando affrontiamo scelte economiche, scoprendo quanta irrazionalità si nasconde nelle decisioni che prendiamo ogni giorno”

“Abbiamo accolto con piacere e una certa curiosità la proposta di FEduF di un evento che ha in sé le caratteristiche di un vero e proprio convegno con personalità di primo piano del mondo della finanza ma coordinato in un format dinamico e di massima fruibilità – commenta Paola Cassarino, consigliera comunale incaricata alla Cultura – Sicuramente non è semplice trasformare concetti molto specialistici in un linguaggio che possa essere compreso anche dai meno avvezzi alle tematiche economiche-finanziarie. L’idea ha anche il pregio di affrontare un argomento di stretta attualità e interesse”.​