“Scàmpati” – Undicesima edizione di Terreni Creativi Festival

Albenga. Giunge all’undicesima edizione Terreni Creativi, il festival multidisciplinare ideato, diretto e organizzato da Kronoteatro nelle aziende agricole e sostenuto dal MIBAC, dal Comune, dalla Regione Liguria, dalla Fondazione De Mari e da numerosi sponsor privati, che quest’anno si terrà presso l’Azienda Agricola Biologica BioVio (Regione Massaretti, Bastia d’Albenga) l’1 e 2 agosto.

Già vincitore del Premio Nico Garrone nel 2016 e del Premio Rete Critica come miglior progetto di comunicazione nel 2017, quest’anno il festival ha come titolo Scàmpati, “che porta in sé un duplice senso: da un lato, l’aver subito, come tutti, un doloroso contraccolpo ed esserne usciti fuori ammaccati e disorientati, ma non per questo meno combattivi, dall’altro in riferimento al dialetto ligure, dove scamparsi sta per “divertirsi, svagarsi”. Ancora una volta, vogliamo, già dal titolo, dichiarare la nostra natura e il nostro intento: guardare gli orizzonti più lontani, senza dimenticarci del nostro territorio”, racconta l’associazione ingauna.

Due serate, una sola azienda, tante regole. L’emergenza sanitaria ha reso inevitabile la modifica dell’ormai classica e vincente ricetta della manifestazione: la serata inizierà alle ore 21, quindi non sarà servita la cena.

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso, sarà obbligatoria ed esclusiva la prevendita online dei biglietti (intero € 20 / ridotto under 14 € 12 / pass sostenitore valido due serate € 70) e verrà indicato un orario di convocazione per cui è richiesta la massima puntualità. Inoltre, a causa del distanziamento sociale, la capienza massima dell’area festival sarà limitata e l’accesso avverrà previa misurazione della temperatura corporea. Ogni spettatore dovrà essere dotato di mascherina.

“Nonostante le difficoltà di realizzazione imposte dai protocolli di sicurezza e la grave crisi economica che stanno vivendo le aziende sostenitrici del festival, abbiamo fortemente voluto questa edizione di Terreni Creativi. Seppur con un programma più ridotto ed un format necessariamente meno conviviale, crediamo che sia importante dare un segno politico di presenza e resistenza tanto alla comunità che siamo riusciti a creare sul nostro territorio, quanto al comparto nazionale. Sarà un Terreni Creativi perciò diverso ma non per questo meno interessante. Teniamo duro e pensiamo già a come sarà il nostro festival 2021”, affermano da Kronoteatro.

Le serate saranno dunque così organizzate: due spettacoli a sera (uno di danza e uno di teatro) inframezzati da musica dal vivo, per la cui programmazione Kronoteatro si avvale della professionalità di Rock‘n’Roll robots e Riviera Gang Crew.

La serata di sabato 1 agosto si aprirà alle ore 21 con la prima parte dell’intervento musicale di Luigi Ranghino, pianista e compositore apprezzato in Italia e all’estero. Alle ore 21.45 Porpora dell’artista Simona Bertozzi, uno studio di materiali in itinere assemblati per l’occasione della sua presenza ad Albenga. Alle 22.10 l’ultima parte dell’ intermezzo musicale e, a seguire, alle 22.30, Babilonia Teatri con Calcinculo, uno spettacolo in cui la musica e il teatro dialogano tra loro per fotografare il nostro oggi.

La seconda e ultima serata del festival, domenica 2 agosto, si aprirà alle ore 21 con la musica di Al Doum & The Faryds, che mescolano musica araba e africana con i ritmi psichedelici. Alle ore 21.45 Primitiva di Manfredi Perego, un viaggio all’interno della più antica percezione di sé quella animalesca e al contempo impulsiva e fragile. Alle 22.10 la seconda parte dell’intervento musicale e, a seguire, alle 22.30, il debutto dei Maniaci d’amore con Siede la terra, un nuovo lavoro pensato espressamente per Terreni Creativi, a partire dal desiderio di aggredire il più presto possibile alcuni temi oggi incandescenti: il senso della comunità, l’interdipendenza degli individui, il rapporto tra generazioni.

“Terreni Creativi supera la pandemia e, sebbene con qualche accortezza derivante dalla necessità di rispettare le norme antiCovid, torna nelle nostre straordinarie aziende agricole. Questa rassegna rappresenta un connubio perfetto tra cultura, spettacolo e territorio e, grazie alla sua unicità, è entrata ormai da anni nel cuore degli ingauni”, afferma il sindaco Riccardo Tomatis.

“Purtroppo gli ultimi mesi sono stati molto difficili, anche il gruppo di Kronoteatro, che opera sempre con impegno e grazie ad una ‘improvvisazione studiata’ riesce a realizzare spettacoli di assoluto successo, ha subito il lockdown – dice ancora il primo cittadino – Non per questo si è arresa, anzi ha continuato a lavorare al fine di portare anche quest’anno questa rassegna che rappresenta un unicum nel suo genere ad Albenga. Per questo li ringrazio e sono certo che il loro impegno sarà ricompensato dal pubblico (ed io ne farò orgogliosamente parte), che non vede l’ora di poter assistere a questi spettacoli che riescono ad unire due delle peculiarità di Albenga: la cultura e l’agricoltura”.

“Siamo estremamente felici che questa importante rassegna realizzata da Kronoteatro possa tornare nelle nostre aziende agricole malgrado l’anno 2020 e il postCovid – aggiunge il vicesindaco Alberto Passino – Ciò evidenzia la grande caparbietà di questi ragazzi che ci rendono orgogliosi ogni qualvolta inscenano una loro rappresentazione. Con grande ammirazione e stima attendiamo Terreni Creativi che sarà ovviamente particolare ma di sicuro darà grande lustro alla nostra città essendo un unicum a livello nazionale che merita l’attenzione e il sostegno dell’Amministrazione così come è stato in questi anni”.

“Apprezzo gli sforzi che il gruppo di Kronoteatro ha fatto, anche e soprattutto quest’anno, per poter realizzare la rassegna Terreni Creativi, nonostante il Covid e le limitazioni ad esso connesse – dice – l’assessora comunale all’Agricoltura Silvia Pelosi – Voglio anche ringraziare le aziende che ospiteranno questi spettacoli che hanno il merito di collegare il mondo dell’agricoltura con quello della cultura, due realtà solo apparentemente distanti tra loro che rappresentano il cuore pulsante di Albenga”.

Biglietti: € 20 intero / € 12 ridotto (ragazzi fino ai 13 anni) / pass sostenitore due serate € 70. Posti limitati, prevendita online obbligatoria. È richiesto di rispettare l’orario di convocazione per evitare code e assembramenti all’entrata.