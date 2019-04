“Scalate e sentieri difficili” – Incontro con l’alpinista Andrea Parodi

Il più grande conoscitore delle Alpi Liguri e Marittime, Andrea Parodi, terrà un incontro venerdì 17 maggio alle ore 21 presso la sala teatrale della Scuola Materna Parrocchiale “Don Curioni” in via Brilla 3 a Savona, a cura del Club Alpino Italiano.

La serata non sarà solo occasione per presentare il suo nuovo libro “Scalate e sentieri difficili”, scritto in collaborazione con Andrea Costa: Parodi ha preparato infatti una serie di immagini che spaziano dagli itinerari per escursionisti esperti fino ai percorsi di facile alpinismo, un tema di cui si parla poco su libri e riviste ma che ha molti più “ammiratori” di quanto si possa credere.

Durante la proiezione saranno mostrati percorsi alternativi per salire sulle montagne più affascinanti, sentieri dimenticati e ridotti a impercettibili tracce, intrepidi passaggi dei contrabbandieri, spettacolari traversate ed entusiasmanti anelli. Ci sarà anche spazio per approfondire il discorso della valutazione delle difficoltà e non mancheranno certo occasioni per ascoltare aneddoti, storie dei pionieri dell’alpinismo, curiosità e leggende.