“Savona Vinile 2020”

Torna la più importante fiera del disco della provincia e senza dubbio la seconda più importante in Liguria, dopo l’imbattibile evento di Genova!

Per il quinto anno consecutivo si tiene infatti “Savona Vinile”, una miscela di musica e collezionismo che è diventato ormai un appuntamento fisso per il collezionisti del Nord Italia, in collaborazione con Albissola Comics e con l’eccellente accoglienza del Comune di Albissola Marina.

Oltre quindici espositori dal Nord Italia ci accoglieranno con la loro gentilezza e competenza. Inoltre ci sarà una sorpresa per i primi 200 visitatori.