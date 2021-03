Savona, su IVG.it la Messa solenne per la festa di Nostra Signora di Misericordia

Giovedì 18 marzo alle ore 9:30 al Santuario Nostra Signora di Misericordia il vescovo Calogero Marino presiederà la Santa Messa solenne per la festa di Nostra Signora di Misericordia, patrona della città e della diocesi di Savona.

La liturgia sarà concelebrata dal vescovo emerito Vittorio Lupi, il rettore del santuario don Giovanni Laiolo, il vicario generale don Angelo Magnano ed altri sacerdoti diocesani. Saranno presenti le rappresentanze degli ordini religiosi, delle confraternite e delle aggregazioni laicali.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e rispettando accogliendo le indicazioni delle autorità per evitare evitare ogni assembramento la celebrazione si terrà all’interno della basilica e a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta su IVG.it e Facebook. Per gli stessi motivi non si terrà la tradizionale processione dal centro storico a piazza del santuario.

“L’attuale situazione ci chiede di celebrare la festa di Maria Madre di Misericordia in una forma diversa, ma non per questo meno significativa, da quanto avremmo desiderato – scrive monsignor Marino in una lettera ai fedeli della diocesi – Sono certo che capirete la necessità di queste dolorose restrizioni e invito ciascuno di Voi a rinnovare il proprio affidamento a Maria. Vi benedico con affetto e Vi assicuro che Vi porterò tutti con me al santuario”.

Oltre all’Eucaristia solenne le altre funzioni religiose saranno celebrate alle ore 6, 7, 8, 11, 16 e 18 sino al raggiungimento del numero massimo di 80 persone.