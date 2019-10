“Savona Sposi” – Il Salone del matrimonio al Priamar

Sabato 26 ottobre dalle 14 alle 18:30 e domenica 27 ottobre dalle 10 alle 18:30 nell’affascinante cornice della Fortezza Priamar si terrà la sesta edizione di “Savona Sposi”, evento a 360 gradi dedicato al matrimonio. Un fine settimana per scoprire le ultime novità e tendenze del 2020 per organizzare il fatidico giorno del “sì” e renderlo indimenticabile.

Tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare circa 40 aziende specializzate nel settore nozze: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, argenteria, partecipazioni e biglietti augurali. Tra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stylist, agenzie di spettacolo e intrattenimento.

Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto o carrozze d’epoca e non per ultime le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele. Affiancata alla parte espositiva nella Sala della Sibilla e nelle Cellette i visitatori saranno deliziati con un aperitivo offerto da Borghi Catering nel pomeriggio di sabato e domenica da una confettata offerta da Martha’s Creation.

Ingresso con preregistrazione sul sito web dell’evento oppure compilando una semplice scheda al Punto Registrazioni all’ingresso della fiera.