Savona, serate di meditazione con il suono delle piante e l’armonia delle campane

Savona. Due serate dedicate alla natura e all’incontro tra le vibrazioni e le piante, in accompagnamento ad una pianta, che per l’occasione sussurrerà con la sua “voce”, si terranno sabato 21 novembre dalle 19:15 alle 20:15 e domenica 22 novembre dalle 18:15 alle 19:15 presso Equilibrio nel Movimento, in piazza Armando Diaz 10/5.

Risponderemo armonicamente con le campane, faremo un bagno di suoni e sprofondando nella meditazione godremo di un’occasione unica. Delle piante ameremo il silenzio e con l’anima sentiremo un pulsare profondo e lento.

Per informazioni e iscrizioni scrivere su Facebook o via e-mail.