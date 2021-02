Savona, Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri con i Padri Carmelitani Scalzi

Savona. Il 17 febbraio alle ore 18 nella Chiesa San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico, i Padri Carmelitani Scalzi presiedono la Messa del Mercoledì delle Ceneri.

Nelle Chiese cattoliche di rito romano e in molte Chiese protestanti questo giorno coincide con l’inizio della Quaresima, periodo liturgico “forte” a carattere battesimale e penitenziale in preparazione alla Pasqua cristiana.

Nella “Feria quarta cinerum” tutti i cattolici dei vari riti latini sono tenuti a far penitenza e ad osservare il digiuno e l’astinenza dalle carni. Da tali disposizioni ecclesiastiche derivano alcune locuzioni fraseologiche, come Carnevale (dal latino “carnem levare”, cioè “eliminare la carne”) e Martedì grasso (l’ultimo giorno di Carnevale, vigilia delle Ceneri, in cui si può mangiare “di grasso”).