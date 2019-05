“Savona racconta il Medioevo” – Terza edizione

“Savona racconta il Medioevo” torna alla sua terza edizione sabato 11 maggio dalle ore 15 nella prestigiosa Sala Rossa del Municipio di Savona, confermando un appuntamento che ha già riscosso un notevole e crescente successo nelle precedenti edizioni grazie all’organizzazione dell’Associazione Culturale Gli Aleramici.

L’idea di quest’anno è la stessa dell’anno passato: riunire in una giornata alcuni docenti dai diversi istituti e dalle diverse realtà culturali del Savonese, così da portare le loro lezioni al di fuori delle scuole per rivolgersi non solo agli studenti ma all’intera cittadinanza. Diversi insegnanti, diverse materie, diversi istituti ma un unico filo conduttore: il Medioevo da riscoprire e a cui ridar voce.

Docenti ed esperti savonesi ma anche personalità di spicco della cultura locale offriranno una chiave di lettura dell'”età di mezzo” ispirata proprio dalle discipline scolastiche: storia, filosofia, letteratura e storia dell’arte. Il convegno aperto a tutta la cittadinanza e pensato soprattutto per gli studenti delle scuole superiori godrà della partecipazione del noto storico Mauro Luigi Casale, già autore di diversi testi di storia medievale dedicati al territorio ligure), della professoressa Barbara Zanini e del professor Tripodi, entrambi insegnanti dell’Istituto “Ferraris Pancaldo” di Savona, e di Francesco Sanguineti dell’associazione Amici del San Giacomo.

Da sempre il Medioevo è un periodo storico spesso distorto nell’immaginario collettivo da cinema e falsi miti ma che non smette di affascinare: per questo “Savona racconta il Medioevo” propone un’occasione per riscoprire alcuni dei protagonisti e dei temi dell’età di mezzo con un occhio di riguardo proprio al medioevo più vicino a casa nostra.

Sarà rilasciato un certificato di partecipazione a tutti gli studenti savonesi che vorranno prendervi parte per il riconoscimento dei crediti scolastici.