Savona, piazza Sisto IV si illumina con il tradizionale albero di Natale

Savona. Dalle ore 17:30 circa di venerdì 4 dicembre piazza Sisto IV si illuminerà “a giorno” grazie al tradizionale grande albero addobbato di Natale.

Come nei due anni passati l’arbusto è ecosostenibile, ovvero vivo nel suo vaso, portato in loco durante le feste e poi riportato a gennaio nel vivaio da cui proviene.

Il Comune va così in soccorso al centro storico e ai suoi commercianti, i quali quest’anno non potranno garantire in ogni via le tradizionali luminarie, simbolo del Natale che attrae adulti e bambini e “muove” l’economia del territorio.