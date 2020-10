Savona, Paolo Berizzi presenta “L’educazione di un fascista”

Savona. Mercoledì 14 ottobre alle ore 19:30 al Circolo Cantagalletto il giornalista Paolo Berizzi presenta il libro “L’educazione di un fascista” (Feltrinelli), un viaggio inquietante nei luoghi e nei simboli del proselitismo della nuova Italia fascista che da Nord a Sud conquista soprattutto i ragazzi.

Autore di libri di successo e attualmente sotto scorta in seguito ad una serie di minacce e atti intimidatori, Paolo Berizzi si mette sulle tracce dei segni di un fenomeno tanto diffuso quanto pericoloso: lo spettro di una nuova educazione fascista. Esiste una trasmissione sotterranea, un passaggio tra le generazioni, che conserva il culto della violenza e della morte, l’ossessione razzista e xenofoba, la disciplina militaresca e la pulsione identitaria che già una volta nella storia italiana hanno formato una generazione di giovani.

È un’educazione che forma costumi e mentalità, capillare e sfuggente, che colpisce gli strati più deboli della popolazione sostituendosi allo Stato dove questo non arriva. Ai concerti, fuori da scuola, nelle sagre, nelle feste di paese e negli stadi i gruppi neofascisti, primi fra tutti Forza Nuova e Casa Pound, da Nord a Sud hanno costruito un tessuto sociale parallelo poco visibile, in cui la violenza squadrista per difendersi dall’invasione degli immigrati è sempre più accettata e le vittime più esposte alle regole della nuova educazione sono i ragazzi.

Introduce Franco Zunino, presidente provinciale dell’ARCI. L’evento è a cura di Libreria Ubik, ARCI e ANPI. Prenotazioni al numero di telefono 349 3261169. Prezzo cena: 15 €. Capienza massima: 60 persone.