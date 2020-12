Savona, monsignor Marino presiede la Santa Messa di Te Deum

Giovedì 31 dicembre alle ore 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, nel centro storico, il vescovo della Diocesi di Savona Noli monsignor Calogero Marino presiederà la Santa Messa di Te Deum.

Il “Te Deum” (estesamente “Te Deum laudamus”, dal latino “Noi ti lodiamo Dio”) è un inno cristiano in prosa di antica origine. Nella Chiesa cattolica è legato alle celebrazioni di ringraziamento e viene tradizionalmente cantato durante alcune solennità, come la sera del 31 dicembre, per ringraziare il Signore dell’anno appena trascorso.

Nella Liturgia delle Ore secondo i riti romano e ambrosiano trova il suo posto alla fine dell’Ufficio delle Letture, prima dell’orazione conclusiva, nelle solennità, nelle feste dei santi, in tutte le domeniche tranne quelle di Quaresima (per il rito ambrosiano anche quelle di Avvento), nei giorni fra l’Ottava di Natale e fra l’Ottava di Pasqua. È utilizzato anche assieme ai cantici ordinari delle Preghiere del Mattino nel Libro delle Preghiere comuni ed è ancora in uso presso molte Chiese riformate.

Diversi autori si contendono la paternità del testo. Tradizionalmente veniva attribuito a san Cipriano di Cartagine oppure, secondo una leggenda dell’VIII secolo, si è sostenuto che fosse stato composto a due mani dai santi Ambrogio e Agostino il giorno del battesimo di quest’ultimo, avvenuto a Milano nel 386, e per questo è stato chiamato anche “inno ambrosiano”. Oggi gli specialisti attribuiscono la redazione finale a Niceta, vescovo di Remesiana (oggi Bela Palanka) alla fine del IV secolo.