Savona, monsignor Marino presiede la Messa in onore di san Giuseppe

Savona. Venerdì 19 marzo alle ore 18 al Santuario Nostra Signora di Misericordia monsignor Calogero Marino presiederà una Messa in onore di san Giuseppe e per celebrare l’apertura dell’anno dedicato da papa Francesco allo Sposo di Maria con la lettera apostolica “Patris corde”.

San Giuseppe (in ebraico Yosef, in latino Ioseph) è secondo il Nuovo Testamento il padre putativo di Gesù ed è definito come uomo giusto.

Venerato dalle Chiese cattolica e ortodossa, fu dichiarato patrono della prima dal beato papa Pio IX l’8 dicembre 1870. San Giuseppe, Maria e Gesù bambino sono anche collettivamente riconosciuti come la Sacra Famiglia.