Savona, Messa per Nostra Signora di Misericordia con i Carmelitani

Giovedì 18 marzo alle ore 11 nella Chiesa San Pietro Apostolo il priore dei Carmelitani Scalzi padre Enrico Redaelli presiederà la Santa Messa solenne per la festa di Nostra Signora di Misericordia, patrona della città e della diocesi di Savona.

Nel 1536 la Madonna apparve diverse volte al contadino Antonio Botta in località Santuario. In quel periodo la città della Torretta stava impegnando le sue forze in una guerra contro la Repubblica di Genova, un conflitto inserito in un panorama storico con alleanze composite e la città ormai prossima alla capitolazione. Secondo la tradizione il messaggio della Madonna invitava Genovesi e Savonesi ad esercitare misericordia e non giustizia.

Dopo l’apparizione furono costruiti il santuario dedicato alla Vergine e nei dintorni ospizi per anziani e orfanotrofi, di cui molti operanti sino alla seconda metà del Novecento (resta attivo un ospizio per anziani). Nella cripta si trova la statua della Madonna della Misericordia, come viene comunemente chiamata, incoronata da papa Pio VII dopo essere stato liberato dalla sua prigionia savonese, che aveva avuto inizio nel 1809. Il 17 maggio 2008 il santuario ha ricevuto la visita pastorale di Benedetto XVI.