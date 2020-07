“Savona: l’isolamento economico e sociale”, convegno sui temi della città

Giovedì 30 luglio alle ore 17:30 presso la SMS Generale, in via san Lorenzo, il gruppo Il Rosso non è il Nero organizza il convegno “Savona: l’isolamento economico e sociale” rivolto ai temi della città, con particolare riguardo a quelli di carattere infrastrutturale.

L’intenzione è aprire un confronto a tutto campo al fine di svolgere una funzione sia al riguardo dei contenuti sia delle possibilità di aggregazione e costruzione di una vasta soggettività in grado di svolgere una funzione positiva nella partita elettorale del 2021. Gli organizzatori inviteranno tutti i possibili protagonisti, da Marco Russo con il suo laboratorio a Livio Di Tullio, che oggi prefigura un suo movimento civico, il Partito Democratico, Rete a Sinistra, Noi per Savona e altri.

Dopo l’introduzione di Franco Astengo sono previsti interventi di Dario Zucchelli (esperto di infrastrutture ferroviarie), Bruno Marengo, Sergio Tortarolo, Sergio Acquilino, che assieme a Franca Ferrando, Maria Teresa Carbone, Maria Rita Zanella, Antonio Vallarino e Dilvo Vannoni (responsabile dell’organizzazione) fanno parte del coordinamento del gruppo Il Rosso non è il Nero.

“Questa amministrazione ha bisogno urgentemente di un’alternativa – spiegano gli organizzatori – Le forze politiche, sociali e culturali devono aprire un forte dibattito sui temi della destinazione dello ‘Sblocca Cantieri’ e dell’utilizzo del Fondo Strategico Regionale, soprattutto al riguardo dei contenitori storici. Non ricostruiamo qui la storia degli appuntamenti mancati accumulati nel corso degli anni, delle opere annunciate e poi rimaste sulla carta oppure clamorosamente incompiute: appuntamenti mancati che stanno all’origine del declino di Savona, del suo comprensorio e della sua provincia. Un declino accentuato dalle conseguenze del lockdown e dalla tragica situazione in cui versa la Liguria sul piano infrastrutturale”.

“Proprio il tema delle infrastrutture deve risultare prioritario in questa discussione. Nel testo dei 48 articoli varati dal governo nel merito dello ‘Sblocca Cantieri’ si trovano vecchi progetti, tutti da rivedere, inerenti per la gran parte il trasporto su gomma in luogo di quello su ferro – proseguono – È questo per noi un punto distintivo, anche perché nel documento governativo è presente il raddoppio della tratta ferroviaria Finale Ligure–Andora, già annunciato e mai realizzato da qualche decennio in una ridda di finanziamenti approvati e fatti sparire. Mancano sia l’allaccio ferroviario alla piattaforma Maersk sia il raddoppio della ferrovia per Altare”.

“Il secondo punto riguarda la questione dei contenitori storici in città: è necessaria una forte iniziativa che reclami una vera e propria progettazione per Savona città della cultura attorno al recupero e all’utilizzo di San Giacomo, Sant’Agostino, Santa Chiara in collegamento con il Priamar – concludono – In sostanza c’è materiale in abbondanza per esporre pubblicamente un progetto per la città: comprensorialità, decentramento, infrastrutture, contenitori storici. Quattro punti come pilastri di un progetto complessivo provvisto di ‘visione’ nel tempo e nell’utilizzo degli spazi. Tutto questo deve prevedere sul piano politico la costruzione di un’alternativa che contenga anche l’elemento della rottura complessiva con il passato”.