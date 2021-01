Savona, l’ingegnere chimico Giorgio Crepaldi spiega “La catalisi”

Savona. Nell’ambito dei Venerdì Scientifici, organizzati dall’associazione Giovani per la Scienza, il 22 gennaio alle ore 16 su Zoom l’ingegnere chimico Giorgio Crepaldi terrà la seconda parte della sua lezione sulla chimica, in cui esporrà alcuni casi tipici e di rilievo in cui la catalisi viene applicata.

Dopo aver introdotto una panoramica storica del suo sviluppo e aver illustrato le modalità di funzionamento con una breve digressione sul concetto di reazione chimica, l’esperto approfondirà lo sviluppo scientifico che da tale processo è derivato. Scopriremo l’importanza fondamentale che ha nell’economia e l’impatto nella società con esempi pratici relativi al settore automotive, al controllo degli inquinanti e ai processi di produzione dei principali reagenti chimici.

Giorgio Crepaldi sta terminando gli studi magistrali in Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili presso il Politecnico di Torino, dove sta svolgendo la tesi sperimentale sull’utilizzo di catalizzatori sostenibili a base di zeoliti drogate con ferro per applicazioni ambientali volte all’abbattimento di inquinanti organici.

Chi fosse interessato a partecipare alla conferenza può contattare l’associazione via e-mail, così da prenotare la propria presenza e ricevere il link per collegarsi.