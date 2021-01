Savona, l’Enpa raccoglie cibo per gatti liberi e cani bisognosi

Savona. Venerdì 15 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30 i volontari dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali saranno presenti presso l’Ecocenter Dogs and Cats, in via Giacomo Puccini 1B, per una raccolta di cibo per sfamare le colonie di gatti di strada e i cani indigenti.

I clienti del supermercato potranno acquistare qualche scatoletta di carne da depositare nel carrello dell’ENPA: tutti gli alimenti verranno poi distribuiti per il pasto giornaliero dei tanti amici a quattro zampe che vivono nei cortili e nelle vie cittadine.

Con un’offerta minima si potrà anche avere i gadget a firma ENPA, i cui proventi serviranno a pagare le sterilizzazioni delle colonie feline.