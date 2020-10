Savona, le confraternite del centro commemorano i defunti con l’Ottavario

Seguendo uno tra i loro principali scopi le confraternite di Savona Centro si raccolgono in preghiera per i defunti con l’Ottavario, otto giorni feriali in cui si prega per le anime delle persone scomparse.

Quest’anno l’Ottavario si svolge nella Chiesa San Giovanni Battista, in via Mistrangelo da mercoledì 21 ottobre a venerdì 23 e si riprende lunedì 26 fino a venerdì 30.

Alle ore 18 viene recitato il Santo Rosario meditato con letture di Giobbe, alle 18.:0 la Messa presieduta dal parroco don Piero Giacosa.