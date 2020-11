Savona, le ceramiche colorate Paolo Pastorino in mostra nelle “Vetrine d’Artista”

Savona. Dal 3 dicembre 2020 (inaugurazione ore 10) al 4 gennaio 2021 le “Vetrine d’Artista” di Banca Carige, in corso Italia 10, ospitano le opere di Paolo Pastorino per un’esposizione a cura di Silvia Bottaro, presidente dell’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” e critica d’arte.

Pastorino è un imprenditore informatico ma la sua famiglia ha da sempre dialogato con l’arte con l’omonima fabbrica di ceramiche artistiche ad Albisola Superiore. Questo clima e l’incontro con significativi artisti quali Antonio Saba Telli, Antonio Siri, Mario Rossello, Giorgio Laveri, Luigi Valerisce, Paolo Anselmo e Carlos Carlè lo ha fatto crescere.

Alterna l’utilizzo del più classico pennello con quello dell’argilla, passando alla penna ad aerografo, in cui trova il suo ambiente ideale per lo sviluppo di forme artistiche iperrealistiche. Negli anni Novanta amplia le sue sperimentazioni, un fil rouge che lo accompagna da quarant’anni di esperienze artistiche, facendo un personale utilizzo del computer per esprimere la sua creatività nei supporti digitali pubblicitari.

Negli anni Duemila con l’avvento della fotografia digitale adotta questa affascinante arte come ulteriore mezzo di espressione e comunicazione. La foggiatura al tornio, così antica e magica in un certo senso, lo ha spinto a seguire i corsi dal maestro torniante Marcello Manuzza mentre per la pittura figurativa ha seguito il maestro Attilio Cicala. Ultimamente per la scultura dà retta all’artista Ylli Plaka.

Comunicare con la creatività tutta è il suo orizzonte e Pastorino indaga, studia, scandaglia tutte le possibilità in un “viaggio” perenne dal design alla pittura, dalla fotografia alla scultura ceramica, fino alle avanguardie della tecnologia di stampa ad estrusione 3D di argilla, lasciando aperte le porte per nuovi panorami artistici, nuove sfide, nuove avventure in cui essere sempre sé.

Non tralascia l’aspetto neopop ludico che caratterizzano i suoi ultimi lavori, sempre nell’ottica della sperimentazione, della curiosità di abbinare l’arte con la tecnologia. Nel 2018 aderisce al manifesto del movimento Realvisualismo e nell’anno successivo fonda con altri 9 soci l’associazione Real Visual E(art)h Movement.