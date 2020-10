Savona, incontro sul Sinodo per l’Amazzonia con padre Menin e Mauro Castagnaro

Savona. Giovedì 22 ottobre alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta si terrà un importante incontro sul Sinodo per l’Amazzonia con il saveriano padre Mario Menin, direttore della rivista Missione Oggi, e Mauro Castagnaro, giornalista esperto di America latina.

Sarà l’occasione non solo per conoscere i contenuti dell’assemblea tenutasi lo scorso anno ma anche per entrare nel clima sinodale della diocesi di Savona Noli e proseguire la preparazione alla Marcia Nazionale per la Pace che si svolgerà il 31 dicembre nel capoluogo.

“Eccomi manda me – Tessitori di fraternità” è stato il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2020. “L’ottobre di quest’anno si pone sulla scia del Mese Missionario Straordinario, celebrato nel 2019 – spiega don Michele Farina, condirettore dell’Ufficio Pastorale Diocesano per le Missioni e le Migrazioni – Il tema ‘Battezzati inviati’ avrà il suo sviluppo in quello di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla fraternità”.