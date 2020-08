Savona, inaugurazione delle sculture “Curvy on the beach – Bellezze… a tutto tondo”

Savona. Prevista inizialmente per l’8 marzo e rinviata a causa della pandemia, sabato 8 agosto alle ore 16 si terrà l’inaugurazione dell’opera vincitrice del bando promosso dall’amministrazione comunale “Giardini d’Artista” presso l’area verde sita tra il Mercato Civico e il parcheggio dell’Arsenale.

Tra le proposte pervenute la commissione giudicatrice ha scelto “Curvy on the beach – Bellezze… a tutto tondo”: Gina, Pina, Tina (questi i nomi dei simpatici personaggi) sono state realizzate da sette ceramiste che hanno alacremente modellato 600 kg di creta. La coordinatrice del progetto Laura Romano ha guidato nei lavori le amiche artiste Cristina Bettinelli, Brunella Coriando, Grazia Genta, Giovanna Marrone, Marcella Pesce e Iosé Angela Saccone.

Il progetto vincitore del bando è stato ritenuto perfettamente inserito nel contesto ambientale e urbano prescelto; inoltre il tema delle bagnanti al sole ben si inserisce nel contesto di Savona, città turistica balneare, e anche il materiale ceramico utilizzato riflette le tradizioni del territorio. Molto interessante anche l’elemento sociale delle donne curvy, il cui intento è quello di sensibilizzare chi le osserva sul body shaming, “Per ricordare che qualsiasi donna ha il diritto di mostrarsi completamente a proprio agio in ogni occasione e contesto”, spiegano le artiste.

“Concordo pienamente con il messaggio trasmesso dall’opera: stigmatizziamo chi fa body shaming, non chi si rifiuta di aderire ai canoni di una società dove i valori estetici sono più importanti di quelli etici”, commenta il sindaco Ilaria Caprioglio. Le tre signore, in tutto relax, sono ben attrezzate: una bottiglia di Chinotto, amaretti al Chinotto, la guida turistica di Savona, il programma di Costa Crociere e Il Secolo XIX. Non possono mancare pinne, crema solare e una rivista di enigmistica.

Madrina dell’inaugurazione sarà la dottoressa Carla Lertola, medico chirurgo specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica nonché fondatrice e presidente dell’associazione Robin Food Onlus. Il progetto è stato realizzato grazie alla sponsorizzazione dalla ditta Joeliz – Arte e Foto nella Ceramica, che ha donato la terra semirefrattaria della ditta Cecchetto e gli ingobbi della ditta Colorobbia, oltre che provvedere alla delicata operazione di cottura delle tre statue.