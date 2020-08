Savona, il vescovo Marino celebra una Messa per le vittime del Covid-19

Savona. Sarà dedicata a tutti i defunti per i quali non si sono potuti celebrare i funerali durante la pandemia la Santa Messa di martedì 8 settembre a Santuario in occasione della festa della Natività di Maria.

La celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Calogero Marino sarà officiata nel pomeriggio alle ore 18 nella piazza della Basilica Nostra Signora della Misericordia. La liturgia sarà preceduta da una processione che partirà alle ore 17 dalla prima cappella a Lavagnola e coinvolgerà il clero diocesano e le autorità civiche.

I sacerdoti che non parteciperanno potranno celebrare la funzione religiosa nelle rispettive parrocchie con la stessa intenzione. Sempre l’8 settembre, sempre al Santuario, Santa Messa anche al mattino alle ore 9.