Savona, il vescovo Calogero Marino presiede la Santa Messa per la Polizia di Stato

Savona. Martedì 29 settembre alle ore 9:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta monsignor Calogero Marino presiederà la Messa in occasione della festa di san Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato.

La liturgia sarà concelebrata da don Ivan Cattaneo, cappellano della Polizia di Stato, e vi parteciperanno le massime autorità civili e militari e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Un pensiero particolare sarà rivolto ai caduti in servizio e a tutte le vittime del dovere.

La celebrazione sarà officiata nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare in tema di distanziamento interpersonale e capienza consentita nei luoghi di culto.