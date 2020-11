Savona, “Il teatro in una stanza” con lo spettacolo “I monologhi della vagina”

Savona. Sabato 14 novembre sulla piattaforma Zoom i Cattivi Maestri aprono il ciclo di spettacoli “Il teatro in una stanza” con “I monologhi della vagina” di Eve Ensler, per la traduzione di Monica Capuani, con Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta e in ricordo di Sarah Siter.

Dal 2005 “I monologhi della vagina” costituiscono un cardine delle stagioni della compagnia. Merito del testo che la drammaturga militante americana Eve Ensler ha iniziato a scrivere nel 1996, rielaborandolo nel tempo attraverso continue interviste a donne di ogni Paese e condizione e facendone sempre più un manifesto dell’impegno contro la violenza e l’oppressione di metà del genere umano.

Merito anche dell’interpretazione delle attrici, che convince il pubblico per la propria carica di sincerità, trasporto e adesione ai temi affrontati. Attraverso i monologhi e gli interventi che si susseguono, sfilano di fronte agli spettatori storie normali o straordinarie, piccole o grandi, d’amore, dolore, piacere o lotta, ora divertenti e ora tragiche: un grande ritratto dell’universo femminile che ha sempre qualcosa di nuovo da dire, in cui le donne possono riconoscersi e su cui gli uomini debbono riflettere.

La stanza virtuale sarà aperta dalle ore 18:45 e accessibile fino alle 19:05. La partecipazione sarà limitata. Join Zoom Meeting | Meeting ID: 845 4641 3747 | Passcode: 134995 | Find your local number | Sarà richiesto di spegnere videocamera e microfono per migliorare la qualità della trasmissione. Al termine verrà dato spazio ai commenti sulla chat.