Savona, il soprano Rosa Feola è “La traviata” al Teatro “Chiabrera”

Savona. Un ideale passaggio di testimone su un palcoscenico che ha visto nascere artisticamente la stella di Renata Scotto è la suggestiva premessa de “La traviata” di Giuseppe Verdi che l’Opera Giocosa offrirà domenica 18 ottobre alle ore 15:30 al Teatro “Gabriello Chiabrera”.

Coprodotta dalla stessa Opera Giocosa con il Reate Festival e il Teatro Coccia di Novara, con un nuovo allestimento creato apposta per l’occasione da Michele Olcese e nato grazie alla collaborazione e al sostegno della Fondazione Arena di Verona, l’opera rappresenta un anello del tempo che va a ricongiungersi e rinnovarsi. Per il teatro lirico di tradizione è l’ennesima prova di vitalità nonostante le difficoltà del periodo e nel segno della qualità più assoluta.

Il capolavoro verdiano sembra avere un legame particolare con la Città della Torretta non solo perché torna con la regia di Renata Scotto, la quale proprio nei panni della demimondaine parigina esordì al Chiabrera, ma anche perché darà modo di esaltare il patrimonio artistico cittadino in primis rappresentato da un basso di fama internazionale, quale Matteo Peirone, nel ruolo del dottor Grenvil, dall’Orchestra Sinfonica di Savona, diretta da Giovanni Di Stefano, e dal Coro del Teatro dell’Opera Giocosa, con il maestro Gianluca Ascheri su tutti. Saranno loro gli “angeli custodi” di un cast di altissimo livello.

Rappresentata per la prima volta il 6 marzo 1853 al Teatro La Fenice di Venezia, “La traviata” è l’emblema del teatro lirico italiano. Grazie alla forza del libretto di Francesco Maria Piave, tratto da “La dame aux camélias” di Alexandre Dumas figlio, il melodramma mette in scena non soltanto la tragedia privata di una donna ma anche vizi e virtù di un’intera società, divisa tra obblighi sociali e slanci sentimentali.

È una delle opere più rappresentate al mondo e fin dal suo apparire sulle scene ha scatenato i più vari giudizi. Dopo l’iniziale fiasco, dovuto alla scabrosità del tema affrontato, la vicenda di Violetta Valéry conquistò piano piano le platee di tutto il mondo, attingendo sempre nuova linfa dalla possibilità di mostrare al mondo una protagonista differente dalle precedenti eroine della lirica, una donna che mostra il proprio dramma interiore e l’insuperabile dissidio tra essere e dover essere.

“È con particolare emozione che presentiamo questo allestimento – commenta Di Stefano, presidente e direttore artistico dell’Opera Giocosa – Una stella internazionale come Renata Scotto accompagnerà sotto le sue ali protettrici il debutto di un grande soprano, quale Rosa Feola, nello stesso ruolo da cui partì per conquistare le platee più prestigiose del mondo. Da segnalare anche le prestigiose presenze di Leonardo Sanchez Rosales, giovane tenore messicano che proviene dall’Opera di Zurigo, e del baritono Sergio Vitale nel ruolo di Giorgio Germont. Come già avvenuto anche nel recente passato con altri artisti, la nostra città e l’Opera Giocosa si rivelano il trampolino di lancio ideale da cui spiccano il volo le stelle della lirica”.

Per informazioni e biglietti si può contattare l’Opera Giocosa via e-mail oppure utilizzando il numero di telefono della biglietteria.