Savona, il Sacco apre le porte al pubblico e presenta la stagione teatrale 2020 – 2021

Sabato 26 settembre dalle 18 alle 21:30 l’Associazione Culturale S.A.C.C.O. apre le porte del più antico e primo teatro di Savona al pubblico con l’intento di incontrare i soci, gli spettatori e gli amici che frequentano e sostengono un luogo unico della città.

Una preziosa bomboniera di fine Settecento in cui ci sarà anche l’occasione per conoscere le attività che l’associazione intende far ripartire da ottobre.

La visita è aperta a tutti e accessibile a piccoli gruppi mantenendo il distanziamento fisico e rispettando tutte le disposizioni per gli spazi al chiuso che prevede la normativa inerente il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.