Savona, il professor Giuseppe Milazzo presenta “Il sangue e gli ideali”

Venerdì 15 gennaio dalle 16 alle 17:30 su Zoom il professor Giuseppe Milazzo presenterà il suo libro “Il sangue e gli ideali. Cronaca degli eventi che infiammarono Savona tra il 1919 e il 1924. Prima parte: Il Biennio Rosso” (Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2020).

L’incontro rientra nell’iniziativa di formazione “I libri dell’ISREC. Dalla ricerca storica alla didattica della storia” e offre l’occasione per riflettere sul biennio 1919 – 1920 dal duplice punto di vista nazionale e locale. Interverrà Fabrizio Loreto, docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Torino

Chi fosse interessato è pregato di inviare un’e-mail entro il 13 gennaio e recante l’oggetto “Richiesta partecipazione incontro ISREC 15.01.2020” e nel corpo i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare (per i docenti anche scuola di appartenenza e materia insegnata).

Il 14 gennaio si riceverà l’e-mail di conferma dell’iscrizione con il link per il collegamento. I docenti che si prenoteranno potranno ottenere il riconoscimento di 2 ore di credito formativo attestato mediante regolare certificazione, in quanto l’ISREC Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea è parte della rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” ed ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione dei docenti.