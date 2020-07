Savona, il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti riapre con gli incontri serali

Savona. A partire dal 3 luglio ogni venerdì il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti (Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica) rimarrà aperto sino alle ore 23.

Dalle ore 19 alle ore 20 si terranno incontri con il pubblico (legati alle collezioni museali o ad argomenti di attualità) nella sala conferenze a cura di Tiziana Casapietra, direttrice del Museo della Ceramica, Gloria Bovio, direttrice Dialoghi d’Arte, e Doriana Rodino, biologa e assessore comunale a Cultura, Musei e Promozione turistica.

“Un’istituzione culturale deve assumersi la responsabilità di sollecitare una più profonda consapevolezza e conoscenza di tutti i cambiamenti in atto coinvolgendo il più possibile il territorio in cui opera e i suoi cittadini – afferma Rodino – Nel tentativo di giocare la loro parte per comprendere e interpretare i cambiamenti in atto a livello planetario i musei di Palazzo Gavotti hanno concordato di avviare un progetto di collaborazione mettendo reciprocamente a disposizione spazi, collezioni, competenze, personale”.

Calendario incontri

Venerdì 3 luglio La rivincita della natura. Un riflessione a partire dall’opera “Fogliame Eroico con Personaggio” di Jean Dubuffet. A cura di Doriana Rodino e Tiziana Casapietra.

Venerdì 10 luglio Storie in ceramica. Un confronto con Giovanni Rossello ed Ernesto Canepa, ceramisti. A cura di Gloria Bovio. Presenta Tiziana Casapietra.

Venerdì 17 luglio Visioni di futuro. Un confronto con Marco Berbaldi (Presidente della Fondazione diocesana ComunitàServizi Onlus, ente gestore della Caritas diocesana di Savona-Noli) ed Enrico Bertossi (Presidente Unione Industriali della Provincia di Savona e Amministratore Delegato di Infineum). A cura di Gloria Bovio. Presenta Tiziana Casapietra.

Venerdì 24 luglio Un confronto con gli artisti Martina Brembati e Michele Guido, vincitori del “Bando per Artisti 2020” indetto dal Museo della Ceramica e dal Lions Club Savona Host. Presenta Tiziana Casapietra. Con un intervento di Doriana Rodino e di Riccardo Zelatore (Lions).

A causa delle regole legate al distanziamento sociale la sala conferenze può ospitare non più di 25 persone per incontro. L’ingresso al Museo d’Arte di Palazzo Gavotti è da piazza Chabrol 1 (Pinacoteca) mentre l’uscita è da via Aonzo 9 (Museo della Ceramica). Si potrà accedere agli incontri previo pagamento del biglietto di ingresso che, per tutta la giornata, avrà un prezzo promozionale di 5 €. Gli interessati potranno concludere gli incontri con noi degustando alcune specialità a cura della brigata del ristorante BINO dello chef stellato Giuse Ricchebuono al prezzo promozionale di 20 €.

Per partecipare agli incontri e alle degustazioni è richiesta la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 019 827724 e 340 9363059 o scrivere a comunicazione@museodellaceramica.savona.it.