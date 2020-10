Savona, il mondo interiore della prima donna “Eva” in scena al Teatro Sacco

Savona. Nell’ambito della seconda Rassegna Teatrale “Luciana Costantino” sabato 17 ottobre alle ore 21 all’Antico Teatro Sacco va in scena “Eva”, spettacolo liberamente tratto da “Diario di Eva” di Mark Twain, realizzato con la collaborazione della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, con Mariella Speranza e Valeria Puppo per la regia di Gianni Masella.

Eva, la prima donna, una sorta di dea che inizia il suo percorso di consapevolezza nel paradiso terrestre e, mangiando la mela dell’albero della conoscenza, si spinge ben oltre l’Eden. Eva, tratta dalla costola di Adamo, Eva fatta a sua volta di polvere di cielo, abitando una specie di spazio meraviglioso o terra di nessuno, si scopre, si sperimenta, racconta e omette.

Le parole di Mariella Speranza e il corpo di Valeria Puppo restituiscono la complessità e la ricchezza del mondo interiore di Eva in un percorso in cui parola e gesto si fondono per svelare l’animo ricco e appassionato della protagonista.