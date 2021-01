Savona, il cantautore Roberto Vecchioni presenta “Lezioni di volo e di atterraggio”

Savona. Lunedì 11 gennaio alle ore 18:30 su Facebook il cantautore e scrittore Roberto Vecchioni presenterà il libro “Lezioni di volo e di atterraggio” (Einaudi) in un incontro a cura della Libreria Ubik e moderato da Renata Barberis.

Docente di Greco e Latino negli anni ’80 in uno storico liceo milanese, in questi quindici racconti Vecchioni è un professore speciale che ci accompagna in un viaggio nella cultura, “che non è sapere ma cercare, cercare all’infinito”.

Dalla morte di Socrate al viaggio di Ulisse al verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va sù e giù come un canto che fa volare e poi atterrare. Dietro c’è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa che i suoi ragazzi affronteranno la vita con quelle stesse parole.

Attualmente Roberto Vecchioni insegna Forme di poesia in musica all’Università degli Studi di Pavia. Ha pubblicato per Einaudi e Frassinelli. Nel 2011 a Sanremo ha vinto il Festival della Canzone Italiana con il brano “Chiamami ancora amore”.