Savona, i Fulkanelli in concerto dal vivo alle Officine Solimano

Savona. Venerdì 23 ottobre alle 21:30 alla Raindogs House, al secondo piano delle Officine Solimano, si tiene il concerto di FulkAnelli (impro-magik-drones), gruppo musicale formato da Paolo “Vulkan” Mongardi (Physika Perkussion) e Cristian “Helio” Naldi (Mystika Khord).

FulkAnelli è un mistero del sottosuolo imolese architettato dal picconatore Paolo Mongardi (ZEUS!, Fuzz Orchestra, Il Sogno del Marinaio, Giovanni Truppi, Ronin, Jennifer Gentle, Transgender) e dal gran maestro della sei corde e della verde sette punte Cristian Naldi (Arto, Ronin, Simona Gretchen).

La soluzione ricercata trasmuta legno ed elettricità in oro, risanando così la corruzione della materia musicale. Le tecniche del procedimento affondano nellʼimprovvisazione atavica, palesandosi in una brodaglia esito di aritmie, circoli inviolabili, armonie sulfuree, anelli eterei, polimetrie celesti, polveri catalizzanti, frutto dʼun interplay morboso, sopra e sotto il naturale.

Lʼalba di questo cimento sorge grazie ad “Aggabratoo Vol. 1”, split tape diviso con il sassofonista russo Belokurov VS Marziano alla chitarra preparata (Hiroshima Rocks Around), prodotto da Lemming Records/Hysm, seguito dal primo album omonimo confezionato in una serie CD limitata a 100 esemplari in acciaio e legno, questa volta per mano della cordata Lemming Records, OFFSET Records, Blinde Proteus.

L’ultimo capitolo “HarmoniKes Mundi” (Lemming Records/NO=FI Recordings) trae ispirazione dal kepleriano mistero cosmografico, astratto criterio che rapporta analogicamente gli equilibri geometrici e l’armonia delle sfere celesti, come gli intervalli esistenti fra le rispettive orbite, alla ricerca della “musica mancante”.

Apertura porte ore 20. Possibilità di cenare con le specialità della casa. Ingresso 8 euro con tessera ARCI. Per prenotare l’ingresso basta inviare un’email inserendo come oggetto “Prenotazione” e il nome della band; solamente nuclei familiari, conviventi, congiunti e autorizzati possono prenotare posti a sedere vicini. Questo aspetto afferisce alla responsabilità individuale!La prenotazione sarà valida fino alle ore 21:30 della sera del concerto.