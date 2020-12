Savona, i Carmelitani presiedono la Messa del Natale del Signore

Savona. Giovedì 24 dicembre alle ore 20 nella Chiesa San Pietro Apostolo, in via Untoria, nel centro storico, i Padri Carmelitani, reggenti la comunità parrocchiale, presiedono la Santa Messa “in nocte” del Natale del Signore (la cosiddetta “Messa di mezzanotte”, quest’anno anticipata per rispettare le norme antiCovid-19).

Secondo il calendario liturgico è una solennità di importanza superiore all’Ascensione e alla Pentecoste ma inferiore alla Pasqua. È la festa più popolarmente sentita tra i cristiani, anche se in tempi recenti nella cultura occidentale ha assunto un significato sempre più laico con lo scambio dei doni, legato alla famiglia e a figure del folclore religioso cristiano o pagano, come Babbo Natale.

Il racconto della nascita di Gesù a Betlemme da Maria è pervenuto attraverso i Vangeli secondo Luca e Matteo, che narrano l’annuncio dell’angelo Gabriele, la deposizione nella mangiatoia, l’adorazione dei pastori, la visita dei magi. Alcuni aspetti devozionali (la grotta, il bue e l’asino, i nomi dei magi) risalgono invece a tradizioni successive e racconti presenti in vangeli apocrifi.